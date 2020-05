VIDEO | Anne Veesaar: vähe sellest, et ma pole enam Mare, nüüd olen lihtsalt Allani naine 

"Ühel seto folgil, kus olin seto rahvariietes, tuli üks proua minu juurde, võttis käest kinni ja ütles: "Sa oled ju see Allani naine!" See oli minu jaoks täielik pauk – vähe sellest, et ma pole enam nagunii Anne, pole ka enam mitte Mare, vaid lihtsalt Allani naine," meenutab Veesaar.

Sarnaseid olukordi on ette tulnud veelgi. "Üks kord juhtus nii, et olin Taltechi lähedal spordiklubis trennis. Seal oli torurike, torumees kutsuti kohale ja kui ta nägi mind naiste garderoobist väljumas, vaatas ta mulle üllatunult otsa ja küsis: "Sa oled nii kaugel hakanud trennis käima?" Ma mõtlesin, et ma ei tea kui kaugel, ma elan sellele spordiklubile suhteliselt lähedal, aga tema arvas, et ma käin Mornast."