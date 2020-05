Finaalihääletusel sai võitja valida nelja osalejapaari seast: superemadest õed Käthlin ja Käthriin, kodutud maailmakodanikud Marleen ja Kristjan, kuldsete kätega kamraadid Aare ja Urmas ning seiklejaist rändurpere Mari-Anne ja Eero.

Käthlin ja Käthriin: "Kõige rohkem oleme uhked lastetoa üle. Selles on põhimõtteliselt kõik enda ehitatud ja tuli selline nagu algselt ette kujutasime. Laste siiras rõõm ruumi üle ainult kinnitab, et saime suurepäraselt hakkama."

Marleen ja Kristjan: "Kõige parem meel on selle üle, et oleme enda unistuse suutnud ellu viia! Oleme loonud pesa, mis on hubane, avar ja valgusküllane - just see, millest mõned kuud tagasi oskasime vaid und näha. Teeb rõõmu, et meie minimalistlikust kodust leiab ka palju taaskasutust ja naturaalsust! Oleme uhked, et oleme sel teekonnal omandanud nii palju uusi oskuseid, üksteisega alati kokku hoidnud ja päris oma kätega loonud armsa pesa, kuhu kolimist ei jõua ära oodata."

Mari-Anne ja Eero: "Suures pildis saame öelda, et oleme kõigega 100% rahul. Peaaegu kõik sai oma kätega tehtud ja abilisteks meie imelised sõbrad, kellega sai oi-oi kui mitu öötundi konteineris veedetud. Professionaalset abi kasutasime minimaalselt. Loomulikult asjaolu, et meie konteinermaja valmis ainult meie A-lahendusi silmas pidades. Saatetegijad igal sammul korrutasid, et alati peab plaan A olema ja kui eelarvest jääb puudu, siis läheme plaan B teed, meie ei pidanud mitte ühtegi järeleandmist tegema oma esialgsest plaanist ja saime täpselt sellised lahendused nagu soovisime."