Johan Randvere alustab uue saatega: tahame rääkida klassikalisest muusikast uutmoodi 

Johan räägib, et idee oma saatest on tema peas juba mõnda aega mõlkunud. „Praegu pole ka ETVs muusikasaadet ja minu jaoks on meie tippmuusikud Eestis natuke liiga vähe meedias. Tõukehetkeks sai sõbra ja kolleegi Momir Novakovici konkreetne ja organiseeritud plaan. Momir on Serbiast pärit tõeline akordionivirtuoos, kes on aastaid pärast Šveitsis ja Norras nii muusikuna kui ka produtsendina töötamist lõpuks Tallinnasse maabunud. Mängime ka koos Piazzolla-muusikaansamblis Nortango,“ selgitab ta.

Johani sõnul tulevad saated eriilmelised, aga üldistavalt on keskmeks muusika ja kunstielu laiemalt. „Tahame rääkida klassikalisest muusikast uutmoodi. Filmime Maakri kvartali moodsas ja õdusas keskkonnas ning vestleme mõnusas õhtuses meeleolus. Meie saate sisuks on erakordse inimese pilk ja mõtted ning meil on kaks plaani – mõned saated salvestame ette, teised teeme otseülekandena.“