"Kuuuurija": prokuratuur menetles mehe surnuks 

2019. aastal võttis uurija paariga taas ühendust ning kutsus Maire abikaasa enda juurde. ”Selleks hetkeks oli tervis niivõrd halvenenud, et ta oli haiguslehel,” ütleb Maire. “Ja saatis uurijale vastuse, et ta ei saa tulla, kuna on haige.” Mehel olid südame rütmihäired ning nendega kaasnev täielik jõuetus. Ka oli mehel tulemas südameoperatsioon. Nõnda ei läinudki Maire abikaasa uurijaga kohtuma.

Uurijad aga ei võtnud Maire abikaasa seisundit tõsiselt ning mees viidi kiirabiga otse voodist haiglasse tervisekontrolli. Tol hetkel oli Maire abikaasa 60aastane.

Maire sõnul nägid arstid, et mees on halvas seisus, ent otsustasid siiski, et ta võib ülekuulamisest osa võtta. “Sealt EMOst ta viidi ratastooliga uurija juurde,” ütleb naine. Maire abikaasa talutati kahe inimese vahel ülekuulamisele. “Ta nõjatus vastu seina, vahepeal palus nuuskpiiritust, mida talle toodi. Loeti mingeid asju ette, aga kui sa oled sellises olekus, kas sa suudad aru saada, mida sulle seal seletatakse?”

Lõpuks sunniti prillideta ja sisuliselt teadvuseta meest mingile dokumendile alla kirjutama, mis ilmselt võis olla süüdistus. Pärast seda helistati Mairele, et see mehele järele tuleks, sest mees ise ei olnud suuteline kuhugi minema. Ülekuulamise järel taandus Maire mees ettevõtte juhtimisest, sest tervis oli niivõrd kehv. “Siis pidin mina selle koorma kuigipalju enda peale võtma,” ütleb Maire.

Novembriks oli Maire abikaasa tervis pärast südameoperatsiooni sedavõrd paranenud, et mees tegi ise ettepaneku viia läbi uus ülekuulamine. Seda aga ei juhtunud. “Kahjuks 11. novembril ta süda seiskus kodus,” ütleb Maire.

Maire abikaasaga tegelesid Lääne prefektuuri uurijad ja Lääne ringkonnaprokuratuuri ametnikud. “Kuuuurija” küsis kommentaari ning sai kirjaliku vastuse, milles öeldi vaid, et menetlust läbi viies arvestatakse menetlusosaliste tervisliku seisundiga ning vajadusel saab menetlust arstitõendi olemasolul edasi lükata.

Maire advokaat Robert Sarv ütleb, et on siiamaani suur müsteerium, mis siis ikkagi selles asjas valesti on. Kindlasti aga peab ta oma kaitsealust süütuks. “Ma võin seda täie kindlusega öelda, et siin ei saa isegi mingit kahtlust olla,” ütleb ta. Kõige kummalisemaks nimetab Sarv, et kõiki lepinguid, seadmeid ja tehinguid kontrollis PRIA, kellel on omas vallas Eesti kõige massiivsem oskusteave. Pärast PRIAt kontrollis sama üle ka maksuamet. Nemadki ei leidnud ühtegi rikkumist. Abikaasade ettevõte on aga tänaseks sisuliselt lakanud töötamast – pärast mehe surma lõpetas Maire igasuguse äritegevuse ja pani puidutööstuse uksed kinni.