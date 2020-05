„Kuuuurija“: ettevõtte pangakontolt kadus 70 miljoni krooni eest aktsiaid. SEB pank vaikib juba aastaid 

“Faktiliselt said sündmused minu jaoks alguse 2009. aasta veebruari keskel,” räägib “Kuuuurijale” Puumarketi endine osanik Jüri Krebets. Puumarket on ettevõte, mis tegeleb puidumaterjali müügiga üle Eesti. Selle käive on täna ligi 30 miljonit eurot.

2009. aasta veebruaris tabas Krebetsit üllatus. “Uuel aastal pärast tööde käivitamist teatas raamatupidaja järsku, et meie kontolt on kadunud Puumarketi aktsiad,” selgitab Jüri Krebets, kes oli Marteks Investi juhataja ja omanik.