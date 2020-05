Kõik TV uudised Kanal 2 koroonasaate produtsent Kristi Loigo: ma ei väida, et viirus on tohutu vandenõu, aga see tekitab küsimusi Marvel Riik , täna, 16:55 Jaga: M

Erisaate „Alarm – koroonast hirmuvabalt“ produsent Kristi Loigo. Foto: Martin Ahven

Kanal 2 erisaate „Alarm – koroonast hirmuvabalt“ produtsendi Kristi Loigo sõnul taheti selles anda sõna ka neile, kel pole seda võimalust olnud. „Täna on olukord selline, kus üks osapool justkui räägib ja kümned tuhanded inimesed, kellel on mingisugune oma arvamus või kes on uurimistöödki teinud, nemad jäetakse lihtsalt välja. Nad ei pääse kunagi löögile, et oma arvamust öelda,“ rääkis Loigo.