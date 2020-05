Perearst Karmen Joller: Kanal 2 koroonasaates olid minu sõnad kontekstiga täiesti moonutatud! 

Joller soostus saates osalema, sest ta oli nõus arusaamaga, et liigset hirmutamist ei ole vaja. See aga on jäänud silma mõnedest valitsuse otsustest, mida ajakirjandus on võimendanud. „Tänaseks on selgunud, et mõnes mõttes on Eestis üle reageeritud. Aga tol hetkel, kui otsuseid tehti, ei olnud võimalik ette näha, kuidas koroonaviirus levib. Eesti valitsusele ei ole mul etteheiteid,“ ütleb perearst.

Samal teemal Kõik TV uudised Kanal 2 koroonasaade tekitab küsimusi. David Vseviov: ehk ei oleks ma pidanud sinna minema... Erinevalt David Vseviovist, kes samuti saates külalisena üles astus, suutis Joller selle lõpuni vaadata. „Mina iseloomustaksin, et see saade oli kui puder ja kapsad,“ märgib ta. „Mulle muidugi ei öeldud, et sinna tuleb Hando Tõnumaa, kes on kõikide vandenõuteooriate edasimüüja Eestis. Oleks ma seda teadnud, siis ma tõenäoliselt poleks saates osalenud.“

Joller lisab, et tavaliselt ta teab, kes veel saates osalevad. „Mainiti õiguskantsler Ülle Madiset, Irja Lutsarit ja veel kedagi…“ Kuna nii mõnigi osaleja jäi mainimata, tuli talle kolmapäevane erisaade üllatusena. „Kas hea või halb [üllatus], seda ma ei tea. Üldiselt minu seisukohti teatakse, ma usun, et mu sõnum jõudis kohale,“ ütleb ta.

Jolleri suust kõlab etteheide, et saates segati ära eksperdid ja nii-öelda eksperdid, mille tõttu kannatab vaataja, kes ei saa adekvaatset pilti. Saates esinenud välismaa kõneisikud ei kannata aga perearsti meelest üldse kriitikat. „Minu ja võib-olla ka viroloog Irja Lutsari sõnad olid vähemalt ühes kohas kontekstiga täiesti ära moonutatud,“ räägib Joller, tuues näiteks saates kõlanud väite, et koroonaviirust ei ole olemas ja see ei ole üldse ohtlik.

„Ma kindlasti arvan, et tegu on ohtliku viirusega ja see on kindlasti olemas. Professor Lutsar, kes on viroloog, ei saa ju arvata, et ta uurib midagi, mida ei ole olemas. See loogikavastane. Ja loogikast veel rääkides: kui viirust ei ole olemas, siis miks heidetakse ette seda, et ei soosita selle ravi C-vitamiiniga?“ juhib Joller tähelepanu saates kõne all olnud meetodile.

Jolleri hinnangul rääkisid saates C-vitamiini ravist inimesed, kellel puudub selleks pädevus. „Ma olen neid soovitusi näinud, kus soovitatakse manustada suures koguses C-vitamiini veeni kaudu. See võib olla ohtlik,“ hoiatab perearst. „Perearstina ei julgeks mina küll anda soovitusi raske Covidi raviks, sellise ravi üle peab otsustama ikkagi intensiivraviarst."