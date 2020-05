Eesti Kohtla-Järvel avariiohtlikuks kuulutatud maja elanikud: see võib kokku kukkuda nagu kaardimaja Televeeb , täna, 21:00 Jaga: M

GALERII

Lehola 12 elanik Marina Foto: Kuvatõmmis/"Kuuuurija"

Kohtla-Järvel asuva Lehola 12 maja elanikud kurdavad, et ei julge hoones elada ning kardavad, et maja on ohtlik ja see võib iga hetk kokku kukkuda. Elanike sõnul on korterite seintes suured praod, kuid kõige õõvastavam on olukord keldris, kus maja toestavad talad on suisa murdunud.