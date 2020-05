Piret Kalda tunnistab "Ringvaates", et naudib praegusest eriolukorrast tekkinud vaba aega. "Hea on olla, mis ma ikka valetama hakkan. Võib-olla alguses oli tunne, et kuidas ma ei lähe tööle ja mis mõttes on teater kinni. Nüüd olen ära harjunud."

Linnateatri näitlejatele pakuti võimalust ka mupole appi minna. "Selles ei olnud midagi halba, sest pakkumine oli ju tegelikult vabatahtlikkusega seotud. Me olime ise nõus - vähemalt mina -, aga see pakkumine ei olnud võib-olla hästi läbimõeldud. Ei olnud nii, et näitlejad ei taha. Ajakirjanduse järgi võis jääda mulje, et näitlejatele ei kõlba. Mina oleksin võinud minna riisuma, aga tunnistan kohe, et korra hoidmisega ma hakkama ei saa. Mul puuduvad oskused ja kardan võõraid inimesi, kuidas ma lähen siis neile midagi ütlema," selgitab Kalda.

"Seni, kuni ühiskond töötab teatud reeglite alusel ja kõik pole laiali lagunenud, peavad kunstnikud oma liistude juurde jääma," lisab Reinsalu.

Linnateatri näitlejad annavad pühapäeval ka virtuaalselt tasuta heategevusliku emadepäeva kontsertetenduse, mille tulu läheb MTÜ Peaasi toetuseks.