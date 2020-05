Esimese päevaga läbis Karu peaaegu üheksa tunniga 36 km. Praeguseks on väljakutsega alustamisest möödunud nädal ja ta on matkanud 300 kilomeetrit, vahendab "Ringvaade". Läbitud rajad asuvad Eesti eri paikades ja lisaks nendele matkatakse ka kohtades, kuhu inimesed nii tihti ei satu. "Lõpetasime just Narva-Jõesuus. Ma ei tea, kui palju on inimesi, kes on võtnud nõuks Kundast Narva-Jõesuusse kõndida," ütleb Karu. Teekond võttis aega kolm päeva, mille jooksul läbiti 116 kilomeetrit.

Matkates on tal alati kaasas ka söögivarud, telk ja magamiskott. Ühe matkapäeva pikkuseks on tavaliselt 10–12 tundi, kõige pikem matkaretk on siiani kestnud 14 tundi.