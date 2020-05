Pojad ei ole nõus tasuma võõrandunud isa hooldekodu kulusid: see on ebaõiglane nõue 

Hinnanguliselt saab mitusada eestimaalast igal aastal omavalitsuselt nõude võõrandunud vanema ülalpidamise kulude eest maksma hakata. Alar aga ei soovi, vaatamata kohtutäituri otsusest, neid summasid tasuda ja on parema meelega kohtutäituri mustas nimekirjas, sest tema meelest on see nõue niivõrd ülekohtune. Isa August viibib hetkel Viljandi hooldekodus. Samal ajal, kui vanem poeg allub ja maksab oma osa, jätab Alar arved maksmata ja võlg kohtutäituri ees on kasvanud üle 6000 euro.

Kui vennad koos emaga isa juurest ära kolisid, katkes Alaril side ka oma isaga. Mõningane kontakt taastus alles 90-ndatel kui poistest olid saanud juba täismehed ja Augustist kahjuks padujoodik. Pojad aitasid aeg ajalt isal toitu ja uut eluaset leida. “Hakkaski lihtsalt hale. Algul tekitas tema järjekordne abipalve viha, aga siis mõtlesid, et see aitamine ju tükki küljest ära ei võta ja panin mingi toidukoti talle kokku. Aga raha ma talle anda ei tahtnud, sest ma teadsin kuhu see raha läheb,” kirjeldab Alar.

2018. aasta varakevadel laekus Alarile ja tema vennale nagu välk selgest taevast kiri, mis teatas, et toimetulekuraskustega August paigutatakse alaliselt hooldekodusse ning see osa kohatasust, mida pension ei kata, tuleb tuleks tasuda neil. Viljandi linna sotsiaalosakonna juhataja Livia Kase sõnul ütlevad vahepeal täpsustunud seadused, et seni kuni hoolealusel on elusolevaid maksejõulisi järglasi, ei saa omavalitsus üksi neid kulusid katta.

Pärast poegadega rääkimist ja paberite uurimist, asus linn seisukohale, et August polnud küll musterisa, aga omavaheline suhe ei katkenud siiski täielikult. Leiti, et on õiglane kui linn võtab enda kanda nelikümmend protsenti ja lähedased 60 protsenti Augusti kohatasu puudu jäävast osast. Seega jäi poegade kanda 200 eurot kuus. “Püüdsime teha õiglase otsuse, aga me ei saa olukorda võrrelda sellega, kui vanem ei ole absoluutselt lapse kasvatamisesse panustanud,” lisab Livia Kase.

Lähedasi ärritas aga sõnum, et kui pojad ei maksa, keeratakse nõue vanema venna tütre ehk täisealise lapselapse kraesse, kes pole vanaisa praktiliselt näinudki. “Seda ei võeta tõepoolest arvesse, kas ta on oma vanaisa näinud või mitte. Samamoodi nagu ei mängi rolli see, kas vanem on olnud hea või halb ja kas ülalpidamist võiks saada ainult see inimene, kes on lapsega terve elu koos elanud. Meie ei saa seda vaadata, kas nad tunnevad või ei tunne,” räägib jurist Katrin Orav

Perekonnaseadus ütleb, et vanematel tuleb oma järglaste eest hoolt kanda kuni nende täisealiseks saamiseni. Samamoodi tuleb järglastele vajadusel oma vanemaid ülalpidada, näiteks tasuda nende hooldekodu kulud.