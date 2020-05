Saated Mis saab „Maskis laulja“ hiigelkostüümidest? TV3: plaanisime need näitusele panna Katharina Toomemets , täna, 21:16 Jaga: M

GALERII

Liisi Eesmaa Lõvi maskiga töötamas Foto: TV3

„Maskis laulja“ esimene hooaeg on ajalugu, kuid mis saab edasi saates kasutatud kümnest suurejoonelisest kostüümist? „Liisi Eesmaa loodud „Maskis laulja“ kostüümid on niivõrd erilised ja uhked, et need lihtsalt nõuavad jätkuvat tähelepanu. Veel mõne kuu eest oli plaan teha pärast hooaja lõppu kõigist kümnest kostüümist näitus, et ka rahvas lemmiksaatest tuttavaid tegelasi imetleda saaks; mõistetavatel põhjustel on see plaan praegu pausil ning kõigest saab täpsemalt rääkida alles siis, kui eriolukord möödub,“ ütleb TV3 avalike suhete juht Annely Adermann.