Valga 27aastane vallavanem: üks mu esimesi otsuseid oli tagastada eelmise vallavanema 60 000-eurone tööauto 

Tänavu 13. märtsil vahetas aastaid Valga valda juhtinud reformierakondlase Margus Lepiku välja Keskerakonna ridadesse kuuluv 27aastane Ester Karuse. Pinged vallavalitsuses olid üleval juba pikka aega ning Lepikut oli korduvalt ka umbusaldatud. Keset koroonakriisi otsustas mees aga järsku ise ameti maha panna. Ester Karuse töötas riigikogus Keskerakonna fraktsiooni nõunikuna ning naine sõnab „Kuuuurijale“, et pidas riigikogus mitmete inimestega nõu, kas ta peaks kandideerima vallajuhiks. Päev pärast Karuse ametisse astumist käis peaminister Jüri Ratas naist lausa kopteriga Valgas õnnitlemas. „Kui on mingi mure, on ta loomulikult olemas,“ kinnitab Ester, et võib peaministrilt alati nõu küsida.

Veebruari lõpus oli volikogu istungil jutuks kohaliku korvpalliliiga kaotamine ja rahaasjad. Ka Katrin Lust oli sel istungil kohal ja ütleb, et Ester lausa ärritus tookord teemast kõneldes. Valla korvpalliklubi Maks&Moorits oli selleks hetkeks igasuguse tegevuse lõpetanud, kuid endiselt küsiti vallalt raha. Klubiga oli aastaid seotud ka endine vallavanem Lepik. Ester ja tema isa Allain Karuse, kes samuti volikokku kuulub, on veendunud, et klubi veeres hukule just Lepiku eestvedamisel. Veebruaris ütles mees, kes oli klubi pikaaegne sponsor, Lustile antud intervjuus, et on kümne aasta jooksul klubi toetanud umbes 100 000 euroga. Mees on enda sõnul Lepikult ka korduvalt küsinud, mis juhtus klubi ja selle rahadega ning miks jäädi mängijatele võlgu, kuid vastuseid ta saanud ei ole.

„Korvpalliklubi toetuseks polnud volikogule taotlust tehtud ja [raha] üritati ilma volikogu otsuseta klubile eraldada. Juhtkond oli muutunud ja me ei teadnud enam, kes seda klubi juhib,“ räägib Karuse, mis teda ärritas. „Ühest küljest võime öelda, et miks vald ei eraldanud raha, et nad oleks oma palgad kätte saanud, aga minul ei olnud usku, et kui raha eraldame, siis mängijad just palga kätte saavad. Mina kartsin, et see raha läheb mujale.“ Ester tõdeb, et see istung oli üks jõud, mis teda ise vallavalitsuse etteotsa pürgima tõukas.

Eelmisel aastal tekitas inimestes palju pahameelt see, et Lepikule liisiti 60 000-eurone Kia Sorento. Kallis maastur võeti kasutusse ajal, kui vallal puudus kodanikele vajalik invabuss. Estri üks esimesi otsuseid vallavanemana oli selle auto tagastamine liisingufirmale. „Minul on auto olemas ja pole vaja kaht. Esimesed kaks nädalat nägin, et see seisab maja ees nagu tank. Mitte kellelgi seda vaja ei olnud. Ma ei saanudki aru, kelle käsutuses ta peaks olema,“ tõdeb Karuse. „Ma ei näinud ka vajadust see kuhugi teise osakonda anda,“ põhjendab ta. Ester ise sõidab kirsipunase Mercedesega. Lusti sõnul on inimesed kommenteerinud, et kuna naisel on Mercedes, ei kõlbakski tal Kiaga sõita. „See pole küll tõsi, et mulle justkui ei kõlbaks Kiaga sõita. Kui vaja, siis loomulikult,“ sõnab naine, kuid tunnistab, et eelistab Mercedest. „See ei tähenda, et ma ei sõidaks teiste autodega.“ Edev on ka Estri autonumber – Karuse2. „Isal on Karuse1 ja need on umbes aastast 1995, perenumbrid,“ sõnab Ester.

Estri isa on transpordiärimees ning Lust uurib, kui palju on naine elus üldse pidanud tööl käima ja vaeva nägema, et omale ilusaid asju osta. Ester ütleb, et on ikka pidanud. „Kui gümnaasiumi lõpetasin ja kaugõppesse läksin, hakkasin kooli kõrvalt tööl käima. Isal on 1992. aastast transpordiettevõte ja hakkasin seal logistikutööd tegema. 6-7 aastat tegin. Enne riigikogu valimisi tulin ära, oli vaja puhkust, et valimisteks valmistuda.“