Eesti Mart Mardisalu maskisaatest: pidin sirge seljaga vassima, et see ei ole mina, ise olete putukad! Terttu Jazepov , täna, 15:31 Jaga: M

Mart „Putukas“ Mardisalu Foto: TV3

Maskisaates kolmanda koha saanud Putukas ehk Mart Mardisalu ütleb, et nii kaugele jõudmine tuli talle suure üllatusena. „Olin Toomas Uiboga sarnases stardipositsioonis – ma ei tahtnud esimeses saates välja kukkuda. Minu jaoks oligi miinimum see, et kui oleksin teises saates välja pudisenud, poleks ma enam nutma hakanud. Kuid lend läks muudkui edasi ja see oli väga uhke tunne, üllatasin ka ennast. See oli väga lahe kogemus.“