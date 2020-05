Maskisaate hõbemedalist Kaire Vilgats: arvasin, et ükski kostüüm ega mask ei varja mind ära 

Lauljanna tõdeb, et esimese hetkega ei saanud ta arugi, mida täpselt saates tahetakse või mida peab publikule pakkuma. “Õnneks Maikeni ja Liisi abiga sain mingisuguse kuju loodud: käriseva häälega lill, kergelt ooperihõngu ka,” kirjeldab Vilgats.

Ka vokaalselt oli projekt suur väljakutse. “Mul on hästi spetsiifiline tämber, mida oli keerukas varjata. Siis tegime hästi mitmekülgset säbru sinna juurde, et võimalikult palju tähelepanu hajutada.” Sellega aitas palju lauluõpetaja Maiken. “Ta töötas selle kallal, et oleks võimalikult vähe sarnasust minu enda häälega. Ka minu soov oli, et hääl ei reedaks kohe.”

Kaire on õnnelik, et suutis lõpuni oma identiteeti varjata. “Jäin endale kindlaks ja ei avaldanud kellelegi saladust. Ajasin ikka sellist kägu ja mängisin erinevaid rolle tuttavate ja sõprade ees,” naerab ta. Samas oli ka neid, kes lõpuks aru said, et naine saates kaasa teeb. “Minu kallis Dagmar (Oja - toim.) arvas kohe pärast esimest saadet ära. Kuna ma ei olnud kellelegi saates osalemisest rääkinud, siis alguses ei osanud minu lapsed ka sellise pilguga vaadata. Nad olid Pärnus vanaema juures, kus vaatasid saadet. Lõpuks said nad häälest ja käte liigutustest aru, et see olen mina,” meenutab naine. “Ka naabrimees ja -naine ütlesid, et sina vist oled meil see lilleke, mina ajasin aga vastu. Tundub, et selline puru silma ajamine töötas, ” naerab Kaire.

“Meile tuli auto järele, viidi stuudiosse. Riietusime võimalikult neutraalsesse riietusse - must pusa, mask ja kindad, et ei saaks aru, kas oled mees või naine. Meid ei näinud praktiliselt mitte keegi majja sisenemas ega ka väljumas. Olime täielikus eraldatuses, päev otsa väikeses uberikus, kus piuksugi teha ei võinud, sest kõike oli kuulda.” kirjeldab Vilgats saladuse varjamist.

Lauljanna oli Lille rolliga kohe väga rahul. “Ma muudkui ütlesin, et jah, see sobib. Liisil oli endal nii tugev visioon, mis absoluutselt klappis ja sobis mulle igati. Kui kostüümi nägin, mõtlesin: “Issand, kui ilusad käised ja lilled. Nii äge!” Liisi visioon oli diiva ja mis minul saab selle vastu olla - ma võin hea meelega diiva olla,” naerab Kaire. Lõpuks harjus ta kostüümiga väga ära. “Esimeses saates tundsin küll, et ei saa hingata ja ei näe midagi, peal on raske ja mask veidi pitsitab. Aga kleit oli mul väga kerge ja selles mõttes läks päris hästi.”