Ewert Sundja kritiseerib maskisaadet: kas tõesti pole TV3-l piinlik sellist jama eetrisse paisata?

"Sorry, et ma seda ütlen, aga kas tõesti, aastal 2020, pole TV3-l piinlik sellist jama eetrisse paisata. Õudne autotune (möödalaulmise korrektuurprogramm, mis paneb hääle veidralt kahe valesti lauldud noodi vahel võbelema) ja täiesti olematu kunstiväärtus. Sattusin uudiseid lugema ja see oli seal päris uudisest eespool. Proovisin vaadata, mõtlesin, et viin end siis kurssi, aga ei. Ei ei ei. Oleks see siis vähemalt koroona-hirmus toodetud suva ajatäide, see oli ju varem plaanitud juba," kritiseerib Sundja.