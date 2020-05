Maskisaate võitja Stefan: laulsin lugusid, millest olen alati unistanud, aga pole kunagi julgenud esitada

Laulja tunnistab, et jaatav vastus ei tulnud kohe. “Uurisin kõigepealt oma mänedžeri käest, mis tema arvab ja kas tasub proovida. Kui paar tähtsat inimest mulle ütlesid, et proovi ära, siis läksingi,” meenutab ta.

Stefani sõnul tegi saatemeeskond osalejate identiteedi varjamisel väga head tööd. “Hommikul võeti meid auto peale ja viidi stuudiosse, kus olime terve päeva eraldi ruumides. Me ei tohtinud üldse rääkida ja kui meid viidi ühest kohast teise, olime täiesti peidetud. Väga veider aga huvitav kogemus,” kirjeldab mees.

Parimad sõbrad arvasid kohe ära, et Stefan saates osaleb. “Aga ma ei avaldanud lõpuni, et see mina olen. Üritasin ikka varjata,” tunnistab ta. “Minu vanemad väga telekat ei vaata ja neile ma valetama ei pidanud, aga tüdrukusõbra pere kahtlustas ja uuris küll,“ räägib Stefan raadios.

Kostüümi valis eelkõige saate kunstnik Liisi Eesmaa, kuid ka Stefan sai oma sõna sekka öelda. “Alguses pidin olema Rott, aga mingi hetk mainisin Liisile, et olen tähtkujult Kaljukits ja pakkusin, et võiksime vaadata sinnapoole. Võib-olla see mängis lõpliku kostüümi valimisel rolli,” meenutab ta. “Õnneks püsis mask peas täitsa hästi. Ma ei saanud küll pead väga palju liigutada ja hullu panna, aga muidu oli kõik okei. Kostüüm ise oli ka mugav ja mingil määral nagu pikk kleit. Ainult et palav oli,” ütleb võitja.

Selleks, et inimesed Stefanit kohe ära ei tunneks, pidi ta oma häält moonutama. “Läbi katsetuste tulid väga huvitavad versioonid häälest. Esimese loo ma tegin täiesti moonutatud häälega, et keegi ei saaks aru.” Häälega mängimine oli Stefani sõnul lõbus ja tore katsetamine.