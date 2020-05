VÕITJA SELGE! Maskisaate esimesel hooajal võidutses Jäär! Maskid langetasid ka Vilgats ja Mardisalu 

Detektiivid tunnistasid Putuka puhul, et vihjed ajavad neid segadusse ning kõige hullem on, kui toas lendab putukas, keda kätte ei saa. Variante oli palju, viimasena kõlasid Mihkel Raud, Tomi Rahula ja Peeter Võsa, kuid Krista Lensini poolt sai mainitud ka Mardisalu nimi.

Saate vihjeklipis viidati Mardisalu ametitele TV3 uudistetoimetuses, samuti saadete "Kuldvillak" ning "Täna õhtul Mart Mardisalu" juhtimisele ning jalgpalliülekannete ja pokkeriturniiride teleülekannete kommenteerimisele. Viiteid oli ka Mardisalu minevikule muusikamaailmas, mil ta mängis bändis klahvpille või esitas hittlugu "Varumees". Samuti vihjati sellele, et Mardisalu valiti aastal 2000 ajakirja Kroonika poolt seksikaimaks meheks ning et tema Putuka-kuju on inspireeritud Mardisalu hüüdnimest Mardikas.