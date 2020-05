„MASKIS LAULJA“ FINAALI EEL | Kaisa „Silmamuna“ Selde: kõige raskem oli üksildustunne 

Saladuse hoidmine Kaisa jaoks keeruline ei olnud. „Midagi otseselt rasket selles ei olnud, sest kui ettevalmistus käis, ei osanud keegi midagi kahtlustada. Kõige raskem osa oli just üksildustunne, kuna ma ei saanud kelleltki nõu küsida ega emotsioone jagada. Ainus, kes teadis, oli mu elukaaslane – ma ei näinud põhjust, et talle valetada, kus ma käin või miks ma järsku kodus laulan. Kuid kuna võtsin saate ajal mõned hääleseade tunnid, pidin mõnele inimesele valetama, et mul on tulemas lavastus, kus on paar laulu, ja vajan sellepärast abi.“