„MASKIS LAULJA“ FINAALI EEL | Getter „Jonnipunn“ Jaani: kui panin maski esimest korda pähe, tekkis kerge paanika ja klaustrofoobia 

„Suur katsumus oli saates osalemist ema eest varjata, aga ma nii väga tahtsin tema nägu näha, kui ta saadet vaatab ja jõuab kätte hetk, kus ma maski langetan,“ avaldab Getter. „Üks mu lähedasemaid sõbrannasid kirjutas mulle kohe, kui kuulis Jonnipunni laulmas. Ta pea oli täis suuri küsimärke, kuna olin talle öelnud, et mind saatesse ei kutsutud. Ka siis, kui ta mulle pärast loo esitust kirjutas, et paaris kohas oli hääl nii tuttav ja mind meenutav, mõtlesin ruttu mõne usutava muinasjutu välja. Õnneks toimus see vestlus kirjalikult – kui oleksin pidanud talle tol hetkel silma vaatama, oleksin end kohe oma näoilmega reetnud, sest ma ei oska valetada,“ tunnistab Getter ja lisab, et inimesi, kes ütlesid talle kohe, et tema on Jonnipunn, oli kümne ringis.