„MASKIS LAULJA“ FINAALI EEL | Jaanus „Vanapagan“ Nõgisto: „Olin nõus osalema vaid põhjusel, et saate formaat on üle võlli.“ 

Jaanus ei oska öelda, kui paljud tuttavatest või sõpradest ta Vanapagana maski tagant ära tundsid. „Ma ei ole sellega kursis. Ma pole ka eriti sotsiaalne inimene. Pealegi hakkas siis juba pihta koroonapaanika ning suhtlust oli korraga võrratult vähem. Ega ikka arvatud ära küll,“ on Jaanus kindel. „Kes see mind lauluhääle järgi ikka võis ära tunda, sest ma ei ole ju laulja. Ma olen üldse laval väga vähe mikrofoni taga seisnud ja kui ka olen, siis need laulud on olnud rohkem naljanumbrid. Seega ma ei oska öelda, kes tuttavatest ära oleks tundnud. Seda enam, et minu tuttavad pole kindlasti selle saate sihtrühm.“

Jaanus ütleb, et ka ta ise oli nõus saates osalema ainult põhjusel, et saate formaat on üle võlli. „Minu hinnangul pole see hea televisioon, aga raskel ajal on see väga lõbus ja mõistlik.“