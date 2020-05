„MASKIS LAULJA“ FINAALI EEL | Toomas „Sõdalane“ Luhats: „Salastatus oli ikka täielik.“ 

„Mistõttu lastel tekkis kohe küsimus, et kas isaga on ikka kõik korras,“ muigab Toomas. „Seega lapsed said väga hästi aru, mille pärast ma harjutan, aga nad olid selles küsimuses diskreetsed, laulsid minuga kaasa ja kõik oli hästi. Koduseinte vahelt jutt edasi kuskile kaugemale ei liikunud. Nii et saladuse hoidmine oli ühelt poolt keeruline, teisalt oli ülilahe, et saladus pidas. Kuigi minu puhul oli vaja teatavaid kokkuleppeid minu otsese juhi ehk siis rahvusringhäälingu juhi Erik Roosega, kes teadis minu osalemisest TV3 saates,“ tõdeb ETV veebikanali peatoimetaja Toomas Luhats.