„Maskis laulja“ tegijad: osalejad saabusid stuudiosse eri aegadel ja pealaest jalatallani kaetult 

Toomas peitis end Sõdalase maski all ja sellega seoses tuli Luhatsitel kodus ka naljakaid olukordi ette. „Näiteks helistas ühel üsnagi hilisel veebruariõhtul mulle Laine Randjärv. Meie vanem laps Lillemor jooksis mulle abivalmilt telefoni tooma, ise kõva häälega hüüdes: „Emme, Laine Randjärv helistab sulle!“,“ meenutab Triin. Abikaasa Toomas oli aga sel hetkel tema kõrval. „Eks ma ajasin sel hetkel Lainele telefoni üsna umbluujuttu: „Aa-oo-jaa, pole nii ammu kuulnud, kuidas läheb? Jaa, mul praegu üks suur saateprojekt käsil ja saame kunagi hiljem kokku…“ või midagi sellist,“ muigab Triin ja kinnitab, et Toomas ei teadnud teistest osalejatest mitte midagi. Samuti ei tea ta ka veel avalikustamata isikuid. Triinul ja Toomasel on kaks tütart ning nende hoidmisega muret polnud. „Selliseid päevi oli väga vähe, mil me mõlemad pidime saate tõttu pikalt ära olema.“