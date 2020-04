Kuidas valmib eriolukorras saade „Naabrist parem“? 

TV3 programmijuht Raimo Kummer selgitab Kroonikale, et sarnaselt teistelegi saadetele on ka "Naabrist parema" võtteplatsil kõik ettevaatusabinõud kasutusele võetud. "Me näeme, et see on olnud õigustatud, sest meile teadaolevalt pole ei tootjate ega saadetes külaliste või osalejatena kaasa teinud inimeste hulgas olnud mitte ühtegi haigestumist koroonasse."