"Vaata, Laura ja Miša. Kas sul pilt on kaasas?" kogunevad sarja "Padjaklubi" aegsasti oma lemmiknäitlejate ümber, näpus kingikotid, lilled ja joonistused. Üle 2000 fänni on aegsasti ummistanud kino fuajee. Kui sarja fännipäevale Tartusse kogunes tuhandeid väikseid poisse ja tüdrukuid, siis Tallinna Coca-Cola Plaza kinos oli neid kohal sama palju. "Ma tahan nendega pilti!" ja "Tee neist pilti!" kõlas särasilmsete laste seast korduvalt. Grete Klein (Laura), Kristel Aaslaid (Miša), Kertu Moppel (Kristina) ja Katariina Ratasepp (Maria) embasid kõiki fänne, poseerides samas ka kõigi soovitud fotode jaoks. Kuigi esiti sai pilte teha üksi koos näitlejatega, selgus peagi, et nõudlus lemmikute järele on nii suur, et lapsed koondati viiestesse gruppidesse.

Taoliste fännipäevade puhul peavadki nii Klein, Aaslaid, Moppel kui Ratasepp raskeimaks seda, et kõigile eraldi lihtsalt energiat ei jätku. "Kõik on hästi toredad ja armsad. Ülitore, et kõik tulid, aga ülikahju on see, et pidime grupipilte tegema. Grupipilt oli vajalik, et me jääks elu ja lapsed jääks ellu ning kõik saaks selle pildi," tõdeb Aaslaid.

Ka autogrammid olid juba varem ühispildile valmis kirjutatud, sest vastasel juhul võinuks näitlejate jõud raugeda. Aaslaid põhjendab: "Ikka selleks, et kõik vähegi saaksid õnnelikud olla." "Kõige ägedam tänase päeva juures on see, kui oled kinos ja näed, kuidas publik naerab, kuidas lapsed naeravad nende naljade üle," ütleb Klein, kelle sõnul saab kas või selle põhjal aru, et "Padjaklubi" näol tehakse head ja õiget asja. Kõik neli tunnistavad, et taolisi fännipäevi võiks rohkem olla. "Näiteks seetõttu, et keegi ootab pikas järjekorras ja jääb siis pildist ilm. Kahju on," sõnab Aaslaid. Kleini sõnul tahab ta alati igat fänni kallistada ja tänada ning pikapeale see tihtilugu väsitab. "Padjaklubi" 6. hooaeg jõuab tagasi juurte juurde Fännipäevadel soovitakse enim ikkagi näitlejatega pilti teha, kuid soovitakse teada ka eraldi episoodide kohta. "Küsitakse sageli: "Kuidas sa seal osas seda tegid?"," ütleb Aaslaid, et lapsed mäletavad hästi, millises osas mis juhtus. "Nad tahavad oma rõõmu jagada," lisab Ratasepp. Sarja kuuendas hooajas liitub nelja tüdrukuga uus tegelane, keda mängib Amanda Hermiine Künnapas. "Amanda on uus ja äge hingamine sarjas. Väike pereuuendus on alati hea," kinnitab Aaslaid. Uuel hooajal tuuakse Moppeli sõnul tagasi vanu asju, mis vahepeal ununenud. "Näiteks kuidas Kristina ja Laura kogu aeg omavahel kaklevad – need on toredad asjad. Mulle meeldib, kui Kristina tõmbab kuskile hullu suunda ära ja hakkab kõiki süüdistama oma probleemides ja keerab ise jama kokku. Seda on nii mõnus mängida, see on nii teraapiline roll,“ kirjeldab Moppel, et sari pöördub osalt tagasi juurte juurde.