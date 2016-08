"Terevisiooni" saatejuht Urmas Vaino rääkis oma suve kõige üllatavamast seigast ning tunnistas, et on hommikusaate uue hooaja eel veidi ärevil.

"Sellel samal päeval, kui Eesti neljapaat hakkas sõitma olümpial oma pronksmedalisõitu, stardini oli jäänud umbes viis minutit, kui minu aknasse lendas part. Ta lendas läbi klaasi, jäi kahe klaasi vahele, loomaarmastajad, ärge muretsege, part oli elus, temaga ei juhtunud mitte midagi, ta tühjendas oma soolestiku kahe akna vahele ja lahkus pärast seda, kui ma olin ulatanud oma abistava käe," vahendab Menu Vaino sõnu "Vikerhommikus", kuidas möödus tema suve kõige üllatavam seik.

Sellest hoolimata tunnevad saatejuhid Katrin Viirpalu ja Urmas Vaino, et on "Terevisiooni" uueks hooajaks valmis. "Kui olla südamest aus, siis mul on ikka väike värin sees esimesed nädalad, ega see ei tule nii lihtsalt, et nüüd on kaheksas aasta," tõdes Vaino.