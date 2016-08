Sügishooajal näeb TV3 ekraanil uusi kodumaiseid telesaateid, mille seas muu hulgas ka Endel Kellapist elust jutustav komöödiasari, Evelin Ilvese jutusaade ning hittsaated "Su nägu kõlab tuttavalt" ja "Eesti selgeltnägijate tuleproov". "Kuuuurija" alustab erisaatega "Eesti inimsööja", mille peategelaseks on Tallinnas inimsööjaga koos elanud naine. Pärast inimsööja tabamist muutus naise elus kõik ja ta on aastaid vältinud kõiki avalikke intervjuusid. Kohtutavatele sündmustele heidavad valgust ka inimsööja lähedased ja eksperdid. Saatejuht on Katrin Lust. Erisaade on ekraanil 5. septembril kell 20. Jutusaade "Evelin", kus esmakordselt saatejuhi rollis üles astuv Evelin Ilves toob vaatajateni suured teemad ja suured inimsaatused. Mis meid rõõmustab või mis meid kurvastab? "Evelin" (TV3)

Mis meid terveks teeb või mis meid haigeks teeb? Milliseid valikuid me peame iga päev tegema? Miks me oleme õnnelikud või õnnetud? Kas me rõõmustame teisi ja iseennast? Kas me suudame luua maailma enda ümber paremaks või anname alla? "Evelin" stardib 5. septembril kell 20.30 TV3s.

Alustab tõsielusari "Tõelised Eesti mehed", kus viis heatujulist ja tugevat, kuid ebatervislikku elustiili viljelevat tõelist Eesti meest alustavad karmi trenni tipptreener Rauno Rikbergi nõudliku käe all. Kellel õnnestub kahe kuu jooksul täielikult muuta oma füüsilist vorm ja mõttemaailma? Kellest saavad veel paremad abikaasad oma naistele? Innustav tõsielusari alustab 7. septembril kell 20. Romantiline abieluettepanekusaade "Tule mulle naiseks". Iga romantiku salajane unistus on täiuslik pulm. Vahel aga otsustab peigmees juba varem üllatada oma tulevast kaasat millegi tõeliselt erakordsega. Uue romantilise saate keskmes on noormehed, kes soovivad oma armastatud pruute üllatada väga erilise abieluettepanekuga. Mitte midagi aimav pruut leiab end olukorras, kus teda tervitab peigmees, hulk sõpru ja telekaamerate ees rullub lahti üks tõeliselt imeline abieluettepanek. Romantiline abieluettepanekusaade alustab 8. septembril kell 20. Kodumaine koguperesari koos Eesti tippnäitlejatega "Papad Mammad", kus kuus täiskasvanut ja üks pisike tüdruk Lenna, keda kõik kasvatada püüavad. Kuid otse loomulikult pole see kerge, sest lahingusse sööstavad elurõõmust pakatavad vanavanemad maalt ning peenutsevad ja ülikultuursed linnakuivikud. "Papad ja mammad" (TV3) Midagi head siit loota ei ole, kuid naljakaid situatsioone ja lustlikku äratundmisrõõmu on kõikidele vaatajatele küllaga. Osades Eesti tippnäitlejad: Piret Kalda, Tõnu Oja, Raivo E. Tamm, Kairi Närep jt. Sari alustab TV3s 12. septembril kell 20.30. 14. septembril kell 23.05 alustab reisisari "Reis Venemaa lõppu: Tshukotka", kus kaks reisisarjast "4x4" tuntud meest võtavad seekord ette džiibirännaku Tallinnast Tshukotkani. Oma teel kohtuvad nad värvikate inimeste, keeruliste olukordade ja Siberi karmi loodusega. Mehed jõuavad Tshukotkale, kuid seal jäävad nad hambusse kohaliku võimu bürokraatiale. "Reis Venemaa lõppu: Tshukotka" toob matka, auto- ja venemaahuvilise vaatajani meie müstilise ja ettearvamatu idanaabri võimsa looduse, absurdse igapäevaelu ja heidab värske pilgu sellele, mis toimub selles hiigelriigis tegelikult. TV3 otsis aastaid, et leida Eesti kõige võimekamaid inimesi, kes võtaksid vastu selle raske katsumuse. Kes suudaksid tajuda maailmu, mida teised ei näe ja kes oskaks hämmastada nii meid kui peakohtunikku Marilyn Kerrot? "Eesti selgeltnägijate tuleproov" alustab 19. septembril kell 21.30. Uue komöödiasarja "Kellapid" peategelaseks on kevadhooajal sadu tuhandeid eestlasi lõbustanud Endel Kellap (Ago Anderson). Nüüd on aeg uurida tema igapäevast elu lähemalt. Endel elab tagasihoidlikus korteris Mustamäel koos oma emaga (Raivo E. Tamm). Suures paneelmajas on aga ka hulgaliselt teisi värvikaid elanikke, kellega perekond Kellapid on sunnitud igapäevaselt suhtlema. "Kellapid" (TV3) Uus komöödiasari Kellapid on tõeline naerumootor kogu perele, milles põimuvad nakatav absurdihuumor, lustakad seiklused ja eluterve iroonia eesti elu tänase päeva kohta. Kõrvalosades: Merle Palmiste, Kaisa Selde, Märt Avandi, Ott Sepp, Kait Kall, Karl Erik Taukar, Peeter Oja, Jan Uuspõld, kilpkonn Hellar jt. Kogupere komöödiasar alustab 6. oktoobril. TV3 juubelihooajal on tagasi ka paljud armastatud saated. Üllatustest tulvil uus hooaeg "Su nägu kõlab tuttavalt" alustab 2. oktoobril üheskoos saatejuhi Märt Avandi ja uute säravate ja armastatud tähtedega. Ainus klubi Eestis, kuhu ei kuulu ühtki igavat inimest, avab uksed ka sel sügisel! Kuid seekord on oodata tõeliselt ootamatut pööret. "Padjaklubi" (TV3) Mängu lülitub salapärane uus tüdruk Gretta. "Padjaklubi" värske, eriti põnev hooaeg stardib juba 6. septembril. 16. hooaega tuleb taas "Kättemaksukontor" ning toob lagedale raskekahurväe! Kriminaalne möll läheb taas lahti juba 8. septembril. See on juba aastaid olnud Eesti armastatum teleshow ja seda põhjusega! Sest ükski reede õhtu pole täiuslik ilma võluva Inese, muheda Peetri ja nuputava Hanneseta. Ning muidugi uued lauljad – Kaire Vilgats ja Rolf Roosalu. "Me armastame Eestit" lõbus uus hooaeg stardib juba 23. septembril! End Toompeal tuulutamas käinud Mihkel Raud on tagasi ja nüüd ta teab kuidas käivad asjad siin riigis tegelikult! "Kolmeraudne" (TV3) Legendaarne "Kolmeraudne" Mihkel Raua juhtimisel uue hooga alustab juba 22. septembril. Doktor Silva alustab vastuvõttu ka sel sügisel, kuid seekord toetab teda ei keegi muu kui erakordne Ita Ever! Kodumaine komöödia "Doktor Silva" alustab uut hooaega juba 23. septembril.