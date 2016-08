Sügishooajal näeb ETV+ saates "Rabarbar. Meie kultuur" uut saatejuhti, tuntud raadio- ja teleajakirjanikku Artur Tjulenevit. Senised saatejuhid Evelina Vedom, Ilja Nartov ja Aleksandr Hobotov jätakavad samuti oma tööd.

"Eelmisel hooajal saime aru, et veel suurema hulga teemade kajastamiseks, mis pakuvad vaatajatele huvi, peaksime kaasama ühe saatejuhi meeskonda täiendama," kommenteeris saate vastutav toimetaja Jevgenia Volohhonskaja. "Oleme kindlad, et oma kogemuste, karisma ja huumorimeelega on Artur publikule sümpaatne," lisas Volohhonskaja.

"Eesti kultuuri eripära on selles, et see avaldub tihtipeale meie elu kõikides tahkudes,“ ütles Artur Tjulenev. "Mul on hea meel, et nüüd tuleb mul kultuurinähtusi tähele panna mitte ainult enda, vaid ka televaatajate jaoks. Loodan, et suudan tuua saatesse midagi uut ja ka ise muutun paremaks inimeseks. Näiteks loobun harjumusest nõjatuda küünarnukkidega lauale, või valjul häälel rääkimisest avalikes kohtades. Olen nüüd osa meie kultuurist ehk "Rabarbarist"," rääkis Tjulenev.

ETV+ sügishooajal on saade "Rabarbar. Meie kultuur" eetris neljapäeviti kell 20.30. Uuel hooajal ootavad vaatajaid loovad katsetused, ootamatud avastused, kohtumised andekate ja huvitavate inimestega.

Saate sihiks on tutvustada vaatajatele Eesti kultuuriüritusi, kohalikke tähti ja neidki, kelle kuulsusehetk on veel ees. Saate autorid soovivad haarata Eesti kultuurielu kõiki väljundeid ja tuua need vaatajatele lähemale.